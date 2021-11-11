فريدة الشوباشي: النوايا لا يعلمها إلا الله وحده ولا أحد يستطيع أن يدعي أنني مؤمنة أو كافرة.. فيديو

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي ، أنه لا يوجد أحد يمكنه معرفة ما في الصدور والله وحدة هو العالم قائلة "ولا أحد يستطيع أن يدعي أنني مؤمنة أو كافرة ".

وأضافت فريدة الشوباشي خلال لقائها في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، أن المسلمين المصريين المتواجدين الآن أجدادهم كانوا مسيحيين في السابق ، مؤكدة أن هناك أشخاص ينسبون إلى آراء غير صحيحة لم أقولها ولا تمت للواقع بصلة على السوشيال ميديا .

وأوضحت الشوباشي ، إن المرأة إنسان وأنا ضد التفرقة بين المرأة والرجل ، لافتة إلى أن من يتصور اني ضد الدين فهذا افتراء لأنني لست كذلك ولن أكون .