برلماني: زيادة الصادرات لنحو 5 ملايين طن سنويا طفرة زراعية حقيقية

أعرب النائب احمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن سعادته بالطفرة الحقيقية الملموسة في الصادرات الزراعية المصرية للخارج، ووصولها خلال العام الحالي إلى نحو 5 ملايين طن وبزيادة 600 ألف طن عن العام الماضي، مؤكدا إن هذا يرجع إلى سياسة زراعية واقتصادية رشيدة وفاعلة، تتبناها مصر بتوجيهات الرئيس السيسي.



واشار محسن في تصريحات له اليوم، الي نجاح وزارة الزراعة في فتح الأسواق الصينية أمام العديد من المنتجات الزراعية، ومنها النجاح في تصدير 100 ألف طن من "الرمان المصري" سنويا وبعد مفاوضات وجهود مكثفة على مدى الفترة الماضية.

وشدد عضو زراعة الشيوخ، أن فتح الأسواق الصينية أمام المنتج الزراعي المصري، له آثار كبيرة خصوصا وأن الصين هى الأعلى كثافة في العالم، وهذا يزيد من تصدير السلع والمنتجات الزراعية إليها.

وافاد النائب احمد محسن أن الدولة تعمل على تطوير القطاع الزراعي وتطوير "المنتج الزراعي" في الوقت نفسه، لذلك تمكنت البلاد من فتح 40 سوقًا أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، قائلا: وهذا يحسب لآداء الدولة المصرية ونشاطها الاقتصادي- الزراعي الواسع.