شريف العريان: قانون الرياضة الجديد قضى على معظم المشكلات

قال شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية أن قانون الرياضة الجديد قضى على معظم المشكلات في الرياضة المصرية وأن هناك بعض الأمور يجب تعديلها ولا من ذلك.

وأضاف شريف العريان في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي محمد شبانة ببرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية" etc ": "قانون الرياضة القديم كان غير متوافق مع المواثيق الدولية وفي عام 2008 كانت مصر معرضة للإيقاف دوليا في معظم الألعاب".



وتابع: "مصر أقرت قانون الرياضة الجديد والذى غظى معظم المشكلات في الرياضة وتلقت مصر جواب شكر من اللجنة الأولمبية الدولية من احترام للوائح والقوانين الدولية".



وأتم: "القانون الجديد أعطى الحريات للجمعيات العمومية لاقرار لوائحها الخاصة وذلك أسهم في إصدار العديد من اللوائح فأصبح تصحيح الحوار فيها صعبا".