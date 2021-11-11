الصحة: المحاذير في المطارات تتعلق بالمسافرين القادمين من تجمعات بشرية حادة

قال دكتور أيمن إمام، مديرعام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة، إنه تم تعديل إجراءات دخول المسافرين القادمين من دول متحور كورونا "دلتا"، يرجع إلى تراجع خطورة المتحور مما كان عليه في السابق، موضحاً أنه يتم عمل تقييمات وتقارير عن أخر المستجدات فيما يتعلق بكورونا من أجل اتباع أفضل سبل الوقاية والرعاية الصحية.

واضاف مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج" من مصر"، المذاع على سى بى سى، أننا نقوم بعم تقارير دورية كل ساعة نجرى تقييم للمخاطر وتقيم الوضع الموجود.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة، أن المحاذير في المطارات تتعلق بالمسافرين القادمين من تجمعات بشرية حادة، لافتاً إلى أن تقليل الإجراءات يعود إلى ظهور الكثير من اللقاحات وحصول الكثير عليها.

