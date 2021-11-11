بإطلالة كلاسيكية.. شاهد أحدث ظهور لإدوارد عبر إنستجرام

نشر الفنان إدوارد صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر إدوارد فى الصورة، بإطلالة كلاسيكية، مما نال اعجاب متابعيه.



حفل إدوارد

وأعلن إدوارد، عن ذلك الحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً :"حفلتنا المقبلة".

يذكر أن الفنان إدوارد ‬‏هنأ صديقه محمد هنيدي بنجاح فيلم الإنس والنمس بعد عرضه بدور العرض وتصدره الإيرادات.

ونشر إدوارد صورة له مع محمد هنيدي وعلق قائلا "مبروك فيلم #الانس_والنمس النجم الجامد اوي #محمد_هنيدي، صديقة العمر #منة_شلبي المنتج الكبير #هشام_عبد_الخالق والمخرج المبدع #شريف_عرفة ".