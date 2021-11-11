مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن أهمية منتدى "باريس للسلام"

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فرنسا قوة أوروبية كبرى و عضو داعم في مجلس الأمن، و تلعب دوراً مؤثراً و لافت في عدة مناطق في العالم منها الشرق الاوسط و شمال أفريقيا و البحر المتوسط و أوروبا.

وأضاف " حسين هريدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" خبر اليوم" المذاع على قناة " أون"، أن منتدى" باريس للسلام" الذي تنظمه فرنسا له تأثيره في السياسة الدولية ، و يسمح لفرنسا لبلورة المواقف لكيفية التعامل مع التحديات و التهديديات التي تواجه الأمن و الأستقرار في مناطق الجوار للأتحاد الاوروبي.

وأوضح "حسين هريدي" ، أن الرئيس " مانويل ماكرون" يحاول في جعل الدوبلوماسية الفرنسية بصمتها في الجهود الأممية و الجهود الدولية لتسوية النزاعات و الصراعات في المناطق القريبة جغرافياً من القارة الأوروبية.

وتابع" من ضمن الموضوعات الرئيسية في المنتدى ، هى كيفية مواجهة كوفيد 19 و تداعياته سواء الأقتصادية أو على الأقتصاد الدولي و العلاقات بين الدول المتقدمة و الدول النامية، و ثم هناك أيضاً التغيرات المناخية و تأثير التغيرات المناخية على بعض أوجه الأمن القومي للعديد من الدول و منها على سيبل المثال الأمن الغذائي و موارد المياه.