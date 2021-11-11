ليه الناس بتشتكي من منهج رابعة ابتدائي.. إجابات صادمة من النائب فريد البياضي

قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، إن هناك مشكلة إجتماعية و يوجد زعر من الاهالي و ذلك بسبب النقلة الغريبة في المناهج .

وأضاف" فريدي البياضي"، خلال لقاءه ببرنامج " رأى عام" المذاع على قناة" تن"، أن المنهج الدراسي لـ رابعة إبتدائي منهج رائع و الطريقة نفسها و الفكر الذي وراء المنهج رائع و أنا مع التطوير ، و لكن يوجد نقلة عنيفة ما بين المنهج القديم و المنهج الجديد.

وتابع "فريدي البياضي"، أن النظام الجديد أبتدأ من سنة أولى أبتدائي حتى سنة رابعة أبتدائي ، و لكن سنة 5 ابتدائي ما زال يعمل على النظام القديم ،قائلاً:" أحنا كان عندنا مشكلة السنتين الماضيين أن الأولاد لم يذهبوا إلى المدارس بسبب ازمة كورونا، فـ الأولاد فوجئو أنهم دخلو على سنة رابعة و هى ناقلة جديدة و قوية"، و ملاحظاتي هى أن المحتوى رائع و الفكرة جميلة جداً ،لكن الكم زيادة بطريقة غير عادية و لا يتناسب مع الوقت ".