هاشتاج سيد عبدالحفيظ يتصدر تويتر.. ومغردون: مش متخيلين الأهلي من غيره

تصدر هاشتاج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المرتبة الأولي علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تصريحاته التي قالها من خلال برنامج الإعلامي يعقوب السعدي عبر فضائية أبو ظبي الرياضية.

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:"الڤيديو ده عظيم وبيوضح روح اللاعيبه بينهم وبين بعض وكل لاعيب بيقول لزميله لسه عايزين نسجل تانى، سيد عبد الحفيظ اسطورى والله ، الأهلي حلو والواحد مبسوط".



وأضاف آخر:"سيد عبد الحفيظ: ليا الشرف إني كنت لاعب في الأهلي في مباراة الـ6-1 ومسؤولا في الجهاز الفني في مباراة الـ 5-3".



وعلق آخر:"لقاء مع سيد عبد الحفيظ عوضا عن توقف مباريات الاهلى فى الدورى، شكرا قناة ابو ظبى ويعقوب السعدى".



وأضاف آخر:"سيد عبد الحفيظ كفيل لوحده يرد على كل اعلام الزمالك باقل الكلمات كانه الة اعلامية متنقله ومثقلة باحدث التقنيات كانه مولود علشان يشغل هذا المنصب الرفيع فى الاهلى اناشخصيا مقدرش اتخيل الاهلى بدون سيد عبدالحفيظ هو بنسبالى علم من اعلام رموز الاهلى شخص مهذب جدا وموسوعه رياضية بدرجةخبير"وعبر اخر:"مسلسلك او فيلمك المفضل هو تاني حاجة قادرة تغير موودك ، للأسف عزيزي المشاهد حلقات سيد عبد الحفيظ هي الأولى".

تصريحات سيد عبد الحفيظ

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى متميز، وكانوا في حالة من التركيز الشديد ‏خلال مباراة القمة منذ بدايتها وحتى النهاية، وكان التوفيق حليف الأهلي من خلال الفوز بخمسة أهداف، ‏وكان بالإمكان تسجيل أهداف أخرى، ولكن في النهاية هناك حالة من الرضا التام عن النتيجة ‏وأداء اللاعبين.‏

أضاف عبد الحفيظ ف تصريحات عقب المباراة: «ما زلنا في بداية الدوري الممتاز، وبعد مرور ثلاثة أسابيع من عمر المسابقة هناك مردود جيد من النتائج، بعد أن حقق الفريق الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف ثم الفوز على ‏الزمالك بخمسة أهداف».‏

وشدد مدير الكرة على أن الدوري ما زال في بدايته، وأن الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك ‏يجب أن يتم البناء عليه، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كان لديهم المسئولية منذ بداية ‏الموسم وخلال مباراة القمة التي تظل مباراة للتاريخ.‏

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه في المباريات الكبيرة دائمًا ما يقول للاعبين: لا تقلق من أي شيء ‏وشخصية الأهلي دائمًا ما تظهر في مثل هذه المواقف الصعبة، خاصة أن مثل هذه المباريات ‏هي التي تظل في الأذهان. وقال إنه يدرك هذا الأمر جيدًا، خاصة أنه كان له شرف المشاركة خلال المباراة ‏التي حقق فيها الأهلي الفوز 6-1. ‏

وأكد عبد الحفيظ احترام الزمالك، مشيرًا إلى أن المباراة انتهت وتم طي الصفحة تمامًا، ‏والتركيز فيما هو قادم من أجل الاستعداد بقوة للمباريات التي يخوضها الأهلي بعد فترة التوقف.‏