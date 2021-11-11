عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مائل للبرودة ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم / الخميس / نهارا - معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب سيناء - حار على جنوب الصعيد .


أما حالة الطقس ليلا - لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر على كافة الانحاء .
الظواهر الجوية - شبورة مائية (من 5 الى 7 صباحا) فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء - نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة .
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 27 18
الاسكندرية 26 19
وادى النطرون 26 18
طنطا 27 19
شبين الكوم 27 19
دمنهور 26 18
بلطيم 26 19
مطروح 25 16
السلوم 24 15
سيوة 26 14
بورسعيد 26 20
دمياط 26 21
الزقازيق 27 19
المنصورة 27 19
الاسماعيلية 27 18
السويس 27 20
العريش 25 19
رفح 25 18
رأس سدر 28 18
نخل 26 11
نويبع 29 22
طابا 28 20
كاترين 25 11
الطور 27 22
شرم الشيخ 29 22
الغردقة 29 21
مرسى علم 30 20
الفيوم 27 16
بنى سويف 28 17
المنيا 28 18
أسيوط 28 16
سوهاج 29 17
قنا 30 18
الأقصر 31 18
أسوان 33 20
ادفو 32 20
أبوسمبل 32 21
الوادى الجديد 30 18
شلاتين 30 19
ابو رماد 29 19
حلايب 28 21
رأس حدربة 28 21


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 35 24
المدينة 33 19
الرياض 32 21
المنامة 29 24
ابوظبى 31 22
الدوحة 31 26
الكويت 29 14
دمشق 20 06
بيروت 23 19
عمان 21 11
القدس 20 13
غزة 24 16
بغداد 26 11
مسقط 29 24
صنعاء 21 08
الخرطوم 37 24
طرابلس 22 13
تونس 22 11
الجزائر 18 13
الرباط 21 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
انقرة 09 06-
اسطنبول 13 07
اسلام اباد 27 11
نيودلهى 30 12
جاكرتا 30 24
بكين 11 01-
كوالالمبور 30 25
طوكيو 19 10
اثينا 16 11
روما 20 11
باريس 10 00
مدريد 16 04
برلين 08 03
لندن 14 09
مونتريال 07 04
موسكو 03 01-
نيويورك 16 13
واشنطن 19 15
نواكشوط 31 22
اديس ابابا 24 11

الأرصاد الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس

ترشيحاتنا

من الليل للنهار.. وزير السياحة والآثار يتجول في الأقصر

أقوى دعاء لجلب الرزق في الصباح .. ردده وترقب سعة رزقك

سيد عبدالحفيظ: حزين لإهداري فرصة في مباراة الـ6-1.. وكارتيرون حاول ينيمنا

مائل للبرودة ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 11-11-2021

بورشة كاريرا تتألق من جديد على طريق أوتوبان السريع في المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

أول ظهور لها .. زوجة قتيل الإسماعيلية تكشف سرًا في الجريمة |فيديو

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ