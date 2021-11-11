مائل للبرودة ليلا.. تعرف على طقس اليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم / الخميس / نهارا - معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - مائل للحرارة على جنوب سيناء - حار على جنوب الصعيد .



أما حالة الطقس ليلا - لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره وفي الصباح الباكر على كافة الانحاء .

الظواهر الجوية - شبورة مائية (من 5 الى 7 صباحا) فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء - نشاط رياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 18

الاسكندرية 26 19

وادى النطرون 26 18

طنطا 27 19

شبين الكوم 27 19

دمنهور 26 18

بلطيم 26 19

مطروح 25 16

السلوم 24 15

سيوة 26 14

بورسعيد 26 20

دمياط 26 21

الزقازيق 27 19

المنصورة 27 19

الاسماعيلية 27 18

السويس 27 20

العريش 25 19

رفح 25 18

رأس سدر 28 18

نخل 26 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 11

الطور 27 22

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 29 21

مرسى علم 30 20

الفيوم 27 16

بنى سويف 28 17

المنيا 28 18

أسيوط 28 16

سوهاج 29 17

قنا 30 18

الأقصر 31 18

أسوان 33 20

ادفو 32 20

أبوسمبل 32 21

الوادى الجديد 30 18

شلاتين 30 19

ابو رماد 29 19

حلايب 28 21

رأس حدربة 28 21



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 24

المدينة 33 19

الرياض 32 21

المنامة 29 24

ابوظبى 31 22

الدوحة 31 26

الكويت 29 14

دمشق 20 06

بيروت 23 19

عمان 21 11

القدس 20 13

غزة 24 16

بغداد 26 11

مسقط 29 24

صنعاء 21 08

الخرطوم 37 24

طرابلس 22 13

تونس 22 11

الجزائر 18 13

الرباط 21 08

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

انقرة 09 06-

اسطنبول 13 07

اسلام اباد 27 11

نيودلهى 30 12

جاكرتا 30 24

بكين 11 01-

كوالالمبور 30 25

طوكيو 19 10

اثينا 16 11

روما 20 11

باريس 10 00

مدريد 16 04

برلين 08 03

لندن 14 09

مونتريال 07 04

موسكو 03 01-

نيويورك 16 13

واشنطن 19 15

نواكشوط 31 22

اديس ابابا 24 11