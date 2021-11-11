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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الدونتس بالشوكولاتة

صدى البلد

قدمت الشيف سارة عبد السلام  عبر صفحتها الرسمية على موقعالتواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة الدونتس بالشوكولاتة.


 

المكوّنات..

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافّة.

ربع كأس من الماء الدافئ.

كأس ونصف من الحليب الفاتر.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كأس من السمن. بيضتان.

خمس كؤوس من الدقيق.

لتر من الزيت النباتي.


 

طريقة التحضير ..

إضافة كمية الخميرة إلى الماء الدافئ، مع مراعاة تركها لمدة لا تقلّ عنالخمس دقائق أو لحين ظهور بعض الرغوة على وجه الماء.


 

عمل مزيج مكوّن من خليط الخميرة المعدّ مسبقاً والحليب، والسكر، والملح،والبيض، والسمن، وكأسين من الدقيق، وذلك بواسطة الخلاط المخصصلذلك، مع مراعاة أن تكون السرعة منخفضة نوعاً ما، مع تحريك بسيطبواسطة ملعقة خشبيّة.


 

إضافة كمية الدقيق المتبقية إلى الخليط، من أجل تجنّب التصاقهابالعجينة.


 

خلط جميع المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقلّ عن الخمس دقائق،وذلك لكي تصبح العجينة ناعمة ومرنة، ومن ثم وضع العجين داخل وعاءذي حجم مناسب، مع مراعاة تغطيته بشكل جيّد.


 

وضع وعاء العجين في مكان ذي حرارة مرتفعة بعض الشيء، وذلكلتسريع نضج العجين وتخميره.


 

عجن العجينة جيداً، ومن ثم تقطيعها لعدّة دوائر ملفوفة الشكل. وضعالدونات في صينية ذات حجم مناسب، مع مراعاة تغطيتها جيداً بواسطةقطعة نظيفة من القماش، من أجل أن ترتاح لبعض الوقت لكي يسهلاستعمالها فيما بعد.


 

خلط كأس من السكر الناعم أو البودرة وذلك حسب الرغبة، مع ربع كأس منالكاكاو ذي الطعم المرّ، وكأس من الحليب ووضعها على النار، وتركها لحينتكوّن خليط كثيف يستخدم لتزيين الدونات بعد الانتهاء من قليها.


 

تحضير الزيت لعملية القلي، وذلك من خلال إضافته في مقلاة ذات حجممناسب، ووضعها على نار عالية.


 

وضع الدونات في الزيت الساخن.


 

تقليب الدونات باستمرار لحين تغيّر لونها ليصبح مائلاً للون الذهبي.


 

إزالتها من الزيت ووضعها في الطبق المجهز لذلك، وإضافة الشوكولاتةعلى وجهها.


 

النصائح يمكن الاحتفاظ بقطع الدونات بالشوكولاته لمدة قد تصل لأربعوعشرين ساعة، مع مراعاة الاحتفاظ بها داخل حافظات خاصّة بذلك.


 

يمكن تقديم الدونات بالشوكولاته مع بعض القهوة التركية المعدّة بالحليبأو عصير الأناناس الطازج.

منقول

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