تقرير: النظام الغذاء اليومي يتسبب في 90% من حالات السرطان بالمملكة المتحدة

توقع تقرير أن يزداد تشخيص السرطان في المملكة المتحدة إلى ما يقرب من نصف السكان، بنسبة إصابة شخص واحد من كل شخصين تقريبًا سيتم إخباره بأنه مصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياته.

ومن المحتمل أن تكون الدراسة الجديدة قد حددت عنصرًا غذائيًا شائعًا، يستهلكه معظم الناس مما يتسبب بشكل كبير في انتشار السرطان في الجسم.

ووجدت الدراسة أنه عند إضافة حمض البالمتيك إلى النظام الغذائي للفئران ، كانت سرطانات الفم والجلد أكثر عرضة للانتشار حيث إن حمض البالمتيك ، أو زيت النخيل ظل مادة مثيرة للجدل، لكن هذه الدراسة الأخيرة سلطت الضوء على "الأسباب الرئيسية لزيادة تشخيص السرطان في الآونة الأخيرة” .



ووجدت الدراسة، التي تم تمويلها جزئيًا من قبل مؤسسة أبحاث السرطان العالمية الخيرية في المملكة المتحدة ، أن حمض البالمتيك يغير جينوم السرطان، وهذا بدوره يزيد بشكل كبير من احتمالية انتشار هذا السرطان مما جعل هذا الاكتشاف الباحثين يسعون للحصول على علاج جديد للمساعدة في مقاطعة هذه العملية على أمل أن يوقف انتشار السرطان في وقت زادت فيه التشخيصات بمعدلات تنذر بالخطر.

السرطان هو السبب الرئيسي للوفاة



لا يزال الورم الخبيث - أو انتشار - السرطان هو السبب الرئيسي للوفاة بين مرضى السرطان ، ويمكن علاج الغالبية العظمى من المصابين بالسرطان النقيلي فقط .

كما يدرك معظم الناس أنه يمكن أن يكون للطعام تأثير كبير على السرطان حيث إن الأحماض الدهنية هي اللبنات الأساسية للدهون في الجسم.

لسوء الحظ، غالبًا ما يتم الترويج للورم الخبيث عن طريق الأحماض الدهنية في النظام الغذائي للفرد ، مما يحذر أيضًا مما تضعه في فمك من تأثير مدمر على الصحة.

كشفت النتائج المنشورة حديثًا ، بقيادة باحثين في IRB Barcelona بإسبانيا ، أن أحد هذه الأحماض الدهنية الموجودة بشكل شائع في زيت النخيل ، يسمى حمض البالمتيك ، يعزز ورما خبيثا في سرطان الفم وسرطان الجلد في الفئران.



قال البروفيسور سلفادور أزنار بينيتاه ، من معهد الأبحاث في الطب الحيوي (IRB) في برشلونة: "هناك شيء خاص جدًا حول حمض البالمتيك يجعله محفزًا قويًا للغاية للورم الخبيث".

"أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد نوع النظام الغذائي الذي يمكن أن يستهلكه مرضى السرطان النقيلي والذي من شأنه إبطاء عملية النقائل."

اقترحت الدراسة أن التعرض لحمض البالمتيك تسبب في تغييرات في وظيفة الجينات في الخلايا السرطانية مما سمح لها بإحساس الأحماض الدهنية واستهلاكها بشكل أكثر كفاءة.

كما يبدو أن وجود حمض البالمتيك يرسل الخلايا السرطانية إلى "حالة تجديد" تسمح لها بتكوين شبكات إشارات تتجاوز الورم ، وهو ما يُعرف بأنه خطوة حاسمة نحو الانتشار.