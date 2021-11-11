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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

إيمان يوسف تنضم لأبطال حكاية ويبقى الأثر

صدى البلد

انضمت الممثلة الشابة إيمان يوسف لابطال حكاية “ويبقى الآثر" ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”.

وتجسيد إيمان يوسف الصديقة المقربة للفنانة نجلاء بدر بطلة حكاية “ويبقى الآثر".

ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا" وهى من تأليف أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، ويتم عرض الخامسة بعنوان "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

مسلسل الا انا مسلسل “إلا أنا” محمد التاجي رانيا منصور الفنانة نجلاء بدر

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