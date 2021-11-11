حدث ليلا.. الصحة: إصابة 934 حالة بـ كورونا.. وانفجارات قوية تهز صنعاء.. 8 رسائل أمريكية عاجلة بشأن أثيوبيا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

انتصار السيسي تلبي دعوة إحدى سيدات قرية شما بزيارة منزلها

انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية ، تجولت و استمعت لأصوات أهالي قرية شما ، لتكون تلك اليد التى تساهم في حياة كريمة لكل مصري ، كنموذجا تنتهجه الدولة المصرية لتوفير سبل المعيشة الحقيقية لكل مواطن ، وإحداث نقلة في التنمية الشاملة للدولة .

الصحة: 934 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الأربعاء، خروج 627 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284993 حتى اليوم.

سيد عبدالحفيظ يكشف اختلاف مهام منصبه بين الوقت الحالي والماضي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن اختلاف مهام منصبة في الوقت الحالي عن السنوات الماضية .

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية : مدير الكرة في الوقت الحالي يتعامل مع اللاعبين وله دور كبير في غرفة الملابس ومحاولة إزالة الضغط عن فريقك ويجب ان تكون في قمة تركيزك في التعامل مع كل لاعب علي انفراد طبقا للظروف والبيئة التى نشأ فيها .

قرار مصيري يطيح بالملياردير بيل جيتس من قائمة الأغنى في العالم

يعتبر الملياردير بيل جيتس أحد اغنى رجال الأعمال في العالم والذي حاط به الجدل الفترة الماضية بعد انفصاله عن زوجته ميليندا جيتس، واتهامه بعلاقة مع موظفة كانت تعمل لديه في شركة مايكروسوفت التي كان يمتلكها.

سبيس إكس تطلق صاروخا نحو الفضاء على متنه 4 أفراد

انطلقت منذ قليل مهمة الطاقم – 3 (Crew -3)، لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية، في خامس مهمة فضاء مأهولة تقوم بها شركة سبيس إكس خلال الأشهر الـ 18 الماضية.



شيفروليه تزود كمارو بأقوى محرك سحب طبيعي في العالم



تعتبر شيفروليه كمارو واحده من ضمن أشهر السيارات الرياضية التي أنتجتها الشركة الأمريكية على مر التاريخ ، و يصنفها البعض بأنها فخر صناعة السيارات الأمريكية و ما زالت تحظى بشعبية كبيرة و ذلك رغم مرور أكثر من نصف قرن على أطلاق الأصدار الاول منها .

8 رسائل عاجلة للخارجية الأمريكية بشأن أثيوبيا

شهدت الساحة الدولية على مدار الساعات القليلة الماشية تصريحات عديدة لـ ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع المتأزم في اثيوبيا، وطالت تلك التصريحات حول القلق من الصراع القائم فى اثيوبيا نسرد أبرزها فى التالي ..

اليمن.. انفجارات قوية تهز صنعاء عقب غارات للتحالف

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية بسماع دوي انفجارات قوية في أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء في أعقاب غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية.

