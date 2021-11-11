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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأرجنتيني فرانكو ستوباشوك لاعب البادل: استضافة مصر للبطولات العالمية سيطور اللعبة

الارجنتيني فرانكو
الارجنتيني فرانكو ستوباشوك لاعب البادل

أكد الأرجنتيني فرانكو ستوباشوك لاعب البادل أن استضافة مصر لبطولات البادل العالمية يحول انظار العالم إليها لاستضافة بطولات عالمية جديدة. 

 

جاء ذلك في تواجد المهندس أحمد الغتورى رئيس اتحاد لعبة البادل في مصر “ تحت التأسيس ”.

 

وعن سبب تواجد أكثر من لاعب ارجنتيني في التصنيف العالمي قال : افضل لاعبي العالم بالأرجنتين منذ نشأت اللعبة وبالتالي انتقل ذلك للأجيال الصغيرة وانتقل لـ أوروبا بسبب الظروف الأفضل ماديا مع توفير كافة الاحتياجات. 

 

وأكمل : زورت مصر في وقت سابق ولكن للمرة الأولى العب بطولة في مصر وفوجئت بالتنظيم العالمي واستمرار مصر في استضافة البطولات العالمية سيشجع اللعبين المصريين ويتيح فرصة لتطوير اللعبة بشكل  كبير.

ولعبت بطولة كأس زد لرياضه البادل بمشاركة 8 لاعبين مصنفين بقائمة أفضل لاعبين حول العالم، وهم فرناندو بيلاستيجوين المصنف الرابع عالميًا من (الأرجنتين)، بابلو ليما المصنف الخامس من (البرازيل) فرانكو ستوباشوك المصنف السادس من (الأرجنتين)، أليكس رويز المصنف رقم 7 من (الأرجنتين)، ميغيل لامبرتي المصنف رقم 8 (الأرجنتين)، أرتورو كويلو المصنف رقم 9 (إسبانيا) ، خافيير جاريدو المرتبة 10 (إسبانيا) ، جونزالو روبيو (أسبانيا).

 

وتجمع رياضة البادل بين ثلاث ألعاب وهي الإسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف في القواعد التي تحكمها، وطريقة اللعب، وتتكون اللعبة من أربعة لاعبين ويتطلب ممارستها، استخدام مضارب صلبة لا تحتوي على أوتار على أرض ملعب أصغر حجمًا من ملعب التنس العادي، وقد انتشرت اللعبة بشكل لافت خلال الفترة الماضية في عدد من الدول.

 

يذكر أن مجمع  ZED الرياضي يمتد على مساحة تصل إلى 10 أفدنة، مصممًا وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية، لتشمل مختلف الرياضات والفعاليات.

 

يضم المجمع ملعب لكرة القدم (11 لاعبا) تم تصميمه ليقدم أعلى جودة. بالإضافة إلى ملعب كرة خماسية.

 

كما يضم 4 ملاعب لرياضة "بادل " مزودة بالكامل بأحدث التقنيات، إحداهما ملعب بانورامي، و4  ملاعب أخرى للتنس معتمدة من الاتحاد الدولي ITF.

فرانكو ستوباشوك البادل مصر بطولات البادل اتحاد لعبة البادل

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