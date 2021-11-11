الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإعلان الصين والولايات المتحدة حول تعزيز العمل المناخي

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإعلان المشترك بين الصين والولايات المتحدة بشأن تعزيز العمل المناخي في مؤتمر جلاسكو.



وكتب جوتيريش في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس: "أرحب بالاتفاق بين الصين والولايات المتحدة للعمل معا لاتخاذ إجراءات مناخية أكثر طموحا في هذا العقد. تتطلب معالجة أزمة المناخ تعاونا وتضامنا دوليا، وهذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".



وأصدرت الصين والولايات المتحدة إعلان جلاسكو المشترك بين البلدين لتعزيز العمل المناخي في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، وذلك خلال الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26) في جلاسكو.

وتعهد الجانبان بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس، واتفقا على إنشاء مجموعة عمل بشأن تعزيز العمل المناخي في هذا العقد لتوسيع التعاون بين البلدين والعمليات متعددة الأطراف.