معرض للمجال الصناعي بمدارس العريش

نظمت إدارة العريش التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، معرضا للمجال الصناعي بمدرسة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات بالعريش بمشاركة المدارس بمختلف المراحل .

تفقدت منى أبو المعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية معرض المجال الصناعي المقام بالمدرسة تحت اشراف محمد جمال مدرس المجال الصناعي ، والذي تولي شرح كافة الأعمال الموجودة بالمعرض وما يحتويه من أفكار لخدمة الطالبات والعملية التعليمية.

وتفقدت معرض الأعمال الفنية المجسمة الخاص بطالبات المدرسة ، والذي اشتمل على العديد من الأعمال التي قامت بها طالبات المدرسة.. حيث تم منحهن شهادات تقدير لتشجيعهن على المزيد من الجهد في الدراسة والأنشطة المدرسية .

معسكر المرشدات



كما تفقدت معسكر المرشدات المقام في مقر المدرسة، والذي سيتم تقييمه خلال الأسبوع القادم على مستوى الجمهورية عن طريق لجنة من الوزارة .

وقامت المرشدات بإعداد بعض الأطعمة السيناوية مثل الفطائر والطهى على النار، واعداد الشاى والقهوة الى جانب بعض نماذج الأنشطة الخاصة بالمرشدات والربطات والعقد.. كما قدمن فقرة اذاعية شملت العديد من الفقرات عن دور المرشدات وفقرات شعرية متنوعة لابراز المواهب المتواجدة في المدرسة .

وأشادت مديرة ادارة العريش التعليمية، بالمجهود المبذول في المدرسة من خلال العملية التعليمية ودعم الأنشطة .

ومن جهته .. أكد محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بادارة العريش التعليمية، دعم المجلس للنشاط الكشفى وأنشطة الجوالة والمرشدات وغيرها من الأنشطة داخل مدارس الادارة.

