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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعود للعصر الأشوري.. العثور علي كنوز أثرية في مدينة نينوي العراقية

العراق
العراق

أفادت البعثة الإيطالية المختصة بالآثار والتنقيب، الخميس، بعثورها على 50 رقيما طينيا تعود للمدة الاشورية الحديثة في مدينة نينوى القديمة بالعراق. 
 
وبحسب تصريحات رئيس البعثة نيكولو ماركيتي للصحيفة الرسمية العراقية والذي قال فيها  إنَّ البعثة التي تبنتها جامعة بولونا الايطالية والخاصة بالتنقيب استمرت نحو شهرين متتاليين من دون أي توقف في مدينة نينوى الاثرية القديمة".

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وأضاف ماركيتي أنَّ "بعثة التنقيب عثرت على الألواح التي تعود لحكم سن شرشكم، فضلا عن العثور على بوابة أدد الاشورية وصيانتها بالكامل مع الاسوار المحيطة بها".

كما أشار إلى "اكتشاف قناة مائية حجرية تخترق الاسوار لتغذية المدينة بطول 40 م، فضلا عن العثور على عدد من الوحدات السكنية التي تعود إلى الحضارة الاشورية".

العراق نينوي العراقية الحضارة العصر الاشوري بعثة إيطالية

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