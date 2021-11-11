تعود للعصر الأشوري.. العثور علي كنوز أثرية في مدينة نينوي العراقية

أفادت البعثة الإيطالية المختصة بالآثار والتنقيب، الخميس، بعثورها على 50 رقيما طينيا تعود للمدة الاشورية الحديثة في مدينة نينوى القديمة بالعراق.



وبحسب تصريحات رئيس البعثة نيكولو ماركيتي للصحيفة الرسمية العراقية والذي قال فيها إنَّ البعثة التي تبنتها جامعة بولونا الايطالية والخاصة بالتنقيب استمرت نحو شهرين متتاليين من دون أي توقف في مدينة نينوى الاثرية القديمة".

وأضاف ماركيتي أنَّ "بعثة التنقيب عثرت على الألواح التي تعود لحكم سن شرشكم، فضلا عن العثور على بوابة أدد الاشورية وصيانتها بالكامل مع الاسوار المحيطة بها".

كما أشار إلى "اكتشاف قناة مائية حجرية تخترق الاسوار لتغذية المدينة بطول 40 م، فضلا عن العثور على عدد من الوحدات السكنية التي تعود إلى الحضارة الاشورية".