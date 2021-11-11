الوباء يتفشى بسرعة.. ألمانيا تحقق أسوأ إصابات بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، رصدت السلطات الصحية في ألمانيا أكثر من 50 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد أن سجلت أمس 39676 إصابة.

ووفقًا لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية، تعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا الـ 50 ألف منذ بداية الوباء.

وأثار ارتفاع حالات الإصابة قلق كبار مسؤولي الصحة والقادة السياسيين في ألمانيا.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ألمانيا، معهد "روبرت كوخ" بأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد، ارتفع إلى 4894250 إصابة، بعد تسجيل 50196 إصابة جديدة.

أما عن الضحايا، فسجلت ألمانيا 235 وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 97198 وفاة.

وقال عالم الفيروسات كريستيان دروستن إن البلاد قد تشهد ما يصل إلى 100 ألف حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

من جانبها، تدفع المستشارة أنجيلا ميركل لإجراء محادثات مع رؤساء وزراء الولايات لصياغة "استجابة سريعة وموحدة" من أجل مجابهة الأزمة.

وتعتزم الحكومة المؤقتة الحالية في ألمانيا، التي ستشكل الحكومة المقبلة، إدخال تشريع هذا الأسبوع بشأن جائحة كورونا.

وتستعد الحكومة إلى تمرير تشريع يسمح بالإعلان عن انتهاء "الوضع الجائحي على النطاق الوطني" منذ مارس 2020 بنهاية الشهر الجاري، ووضع إطاار قانوني جديد لإنشاء إجراء فيروس كورونا.