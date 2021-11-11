عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع كبير في أسعار الذهب | تفاصيل

تراجع كبير في أسعار
تراجع كبير في أسعار الذهب | تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر بالجلسة السابقة، بينما أعاد المستثمرون تقييم الكيفية التي سيرد بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1847.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 11-11-2021

ارتفاع أسعار الذهب العالمى والدولار .. تفاصيل

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1850.10 دولار.

وارتفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى منذ 15 يونيو، أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات تسجيل أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة أعلى زيادة سنوية في 31 عاما الشهر الماضي، ما عزز الإقبال على الذهب كتحوط من التضخم.

ودفعت سياسات التيسير النقدي الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الجائحة أسعار الذهب إلى مستويات جديدة مرتفعة على مدار العامين الماضيين، لكن من شأن أي رفع لأسعار الفائدة لتخفيف التضخم أن يضغط على الذهب لأنه سيرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأدى ارتفاع الدولار، الذي صعد لأعلى مستوى في عام، أيضا إلى مزيد من الضغط على الذهب. ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.69 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 1066.71 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 2026.80 دولار.

يذكر أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في أكتوبر الماضي أكثر مما كان متوقعا مع زيادة تكلفة البنزين والمواد الغذائية، ما أسفر عن تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1990، في مؤشرات إضافية على أن التضخم قد يظل مرتفعا على نحو مزعج في العام المقبل في ظل أزمة سلاسل التوريد العالمية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، في وقت سابق، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.9% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4% في سبتمبر.

وفي اثني عشر شهرا حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2%، وكان هذا أكبر صعود على أساس سنوي منذ نوفمبر 1990، وجاء في أعقاب قفزة بنسبة 5.4% في سبتمبر.

وارتفع المؤشر 0.6% بعد ارتفاعه 0.2% في  سبتمبر وزاد ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.6% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 1991 بعد أن استقر عند 4% لشهرين متتاليين.

الذهب أحجار خام الذهب أخبار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الأسود

ترشيحاتنا

إزالة 70 ألف حالة تعدى على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ النهر

من أسنان الديناصور.. كافيار تكشف عن إصدار باهظ التكلفة من iPhone 13 Pro

أكشاك لتلقي لقاح كورونا بمحطة مترو السادات.. صور

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

مدبولي وعدد من الوزراء يتابعون مشروعات"حياة كريمة" في الوادي الجديد..اليوم

شعراوى: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال بالمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

اعتزال لطفي لبيب .. الفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ