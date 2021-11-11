سلطنة عمان.. وزير الصحة : لا نتوقع اختفاء كورونا في القريب العاجل

أكد الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العماني أن جائحة كورونا هي فريدة من نوعها في العصر الحديث على مستوى العالم حيث شكلت تحديات للنظم الصحية والحكومات والمجتمعات على المستوى العالمي.

وتوقع وزير الصحة العماني في تصريحات صحفية الا تختفي تلك الجائحة في القريب العاجل، منوها ان الوباء ما زال مستمراً وهنالك دول على المستوى العالمي بدأت الأرقام في تصاعد.

وقال أيضا : وضعنا في السلطنة بفضل تعاون الجميع مواطنين ومقيمين وضعنا جيد جداً ولكن لابد من الحفاظ على هذا الوضع بالالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي يعلمها الجميع، وللأسف بدأت الكثير من الرسائل السلبية في المجتمع بأن الوباء انتهى وبدأت بعض الممارسات التي خطورتها عالية جداً.

وأتم تصريحاته : المتحورات إلى الآن مثل دلتا المنتشر على مستوى العالم، وهناك ما يسمى دلتا بلس ولكن هذا المتحور إلى الان تحت المراقبة، أي أنه لم يصل إلى درجة أن يعد فيها خطيراً، والفيروسات كلما طال أمدها زادت تحوراتها.