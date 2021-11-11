جامعة حلوان تقيم مسابقة لتنس الطاولة

ورئيس الجامعة يؤكد على أهمية الأنشطة الطلابية

تنظم جامعة حلوان مسابقة تنس الطاولة بمشاركة طلاب الجامعة من الكليات المختلفة،تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف الاستاذ راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة .

وصرح الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن أهمية الأنشطة الطلابية تكمن فى أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية المهارات والخبرات .

وأكد أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية يرجع لأهميتها الكبيرة في استغلال طاقات الشباب وتوجيهها بما يفيدهم بدنيًا وفكريًا واجتماعيًا واستثمار أوقات الفراغ، ومد أواصر الود بين الطلاب وبعضهم ، ورفع روح المنافسة الشريفة، بجانب تحقيق الأهداف التربوية وتنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وقدرات الطلبة الذاتية، وتحفيزها بشكل سليم .

وأعلنت رعاية الشباب بأن بطولة تنس الطاولة من المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر في الصالة رقم 1 بجوار البوابه الفرعية بالحرم الجامعي .

وأشارت إلى أنه يسمح لكل الكليات المشاركة بالمسابقة دون استثناء أحد سواء، ونوه على الطلاب الراغبين بالمشاركة بهذه المسابقات اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا والحرص على اتباع تعليمات الجامعة والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالتباعد حرصا على عدم الإصابة فيروس كورونا.

يأتى ذلك ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

