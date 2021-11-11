حبس سائق "توك توك" متهم بقتل زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابات بنى سويف، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بني سويف حبس المتهم “ أحمد .م.” ، سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله “محمود .ش” 27 عاما ، بسلاح أبيض للخلاف على أولوية تحميل الركاب بمدينة سمسطا.



وأمر المحامي العام لنيابات بنى سويف بتفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، واستدعاء شهود الرؤية، ومناظرة جثة القتيل، وتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وطلبت النيابة تحريات الشرطة عن الواقعة وملابساتها وظروفها.

كانت مدينة سمسطا شهدت جريمة قتل، بعدما أقدم سائق توك توك على قتل زميله سائق ربع نقل، بسبب خلاف على أولوية التحميل، وتم ضبطه.

وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية باستقبال مشرحة مستشفى سمسطا المركزي جثة سائق توك توك متوفى.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث سمسطا وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أن المتهم يدعى “أحمد. م.” ، 33 سنة سائق “توك توك” ، وأكدت التحريات أن مشاجرة نشبت بينه وبين سائق سيارة ربع نقل ، أسفر عن مصرع “محمود. ش.” ، 27 عاما ، للخلاف على أولوية تحميل الركاب حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بطعن من سلاح أبيض “مطواه” وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

