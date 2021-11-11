عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سائق "توك توك" متهم بقتل زميله 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

قررت نيابات بنى سويف،  برئاسة المستشار  مصطفى المتناوى المحامى العام لنيابات بني سويف  حبس المتهم “ أحمد .م.” ، سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله “محمود .ش”  27 عاما ، بسلاح أبيض للخلاف على أولوية تحميل الركاب بمدينة سمسطا.


وأمر المحامي العام لنيابات  بنى سويف بتفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة، واستدعاء شهود الرؤية، ومناظرة جثة القتيل، وتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات وطلبت النيابة تحريات الشرطة عن الواقعة وملابساتها وظروفها.

كانت مدينة سمسطا شهدت جريمة قتل، بعدما أقدم سائق توك توك على قتل زميله سائق ربع نقل، بسبب خلاف على أولوية التحميل، وتم ضبطه. 

ختام فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية في بني سويف

 وكان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف تلقى إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية باستقبال مشرحة مستشفى سمسطا المركزي جثة سائق توك توك متوفى.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث سمسطا وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أن المتهم يدعى “أحمد. م.” ، 33   سنة سائق “توك توك” ، وأكدت التحريات أن مشاجرة نشبت بينه وبين سائق سيارة ربع نقل ،  أسفر عن مصرع “محمود. ش.” ، 27 عاما ، للخلاف على أولوية تحميل الركاب حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بطعن من سلاح أبيض “مطواه”  وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي وتم تحرير المحضر  اللازم بالواقعة.
 

بني سويف الداخلية وزير الداخلية مشاجرة توك توك مستشفي الشرطة نيابات بنى سويف

موضوعات متعلقة

ختام فعاليات الدراسة النموذجية لتأهيل قادة الوحدات الكشفية في بني سويف

ترشيحاتنا

6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أكتوبر الماضي

التعليم تنتهي من تطعيم مليون و400 ألف معلم

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

التخطيط: القضاء على الفقر وخلق فرص عمل لائقة من أهداف التنمية المستدامة

السكر الأبيض أبرزها.. ننشر تفاصيل ارتفاع أسعار 8 سلع عالميا

بعد فصل معاون بالنيابة العامة.. 4 أسباب لـ إنهاء خدمة الموظف بغير الطريق التأديبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

السعودية.. إجراء جديد لخدمة زوار بيت الله الحرام

الرئيس السيسي يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

اعتزال لطفي لبيب .. الفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ