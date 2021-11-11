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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"

صدى البلد

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بمشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أنه تم تفقد جميع الأعمال الجارى تنفيذها بقطاعات المشروع الـ3، وتم التشديد على شركات المقاولات العاملة بالمشروع بضرورة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من تنفيذ المشروع بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأشار عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، ورئيس مجموعة العمل لمتابعة المشروع، إلى أن الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).

وقال المهندس شريف الشربيني: إن الحدائق المركزية "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب لـ3 قطاعات، فالقطاع الأول "CP 01"، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً، أما القطاع الثالث "CP 03"، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.

الأسكان المقاولات هيئة المجتمعات العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة وزير الإسكان

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