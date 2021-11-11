مدبولي و6 وزراء في الوادي الجديد لتفقد مشروعات حياة كريمة

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل الى مطار الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لمتابعة مشروعات المحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقف على نسب التنفيذ .

ويرافقه وزراء التنمية المحلية والبترول و التجارة والصناعة والتربية والتعليم والزراعة والبترول و الشباب والرياضة .

وكانت قد أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق وتوصيل الخدمات للقرية الثانية بمشروع الجذب السكاني بمركز الخارجة بتكلفة اجمالية بلغت حوالى 23 مليون جنيه كما جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات مياه شرب وصرف صحي لمنازل القرية بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، وشبكة طرق بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وشبكة كهرباء داخلية بتكلفة مليون جنيه.

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح صحفي ، إن القرية الثانية شمال مدينة الخارجة بمشروع الجذب السكاني تتضمن إقامة 90 منزلًا ريفيًا بنظام القباب، جرى الانتهاء من نسبة 90 % من الأعمال الإنشائية للمنازل بتكلفة تقديرية 19 مليون جنيه، فيما انتهت المديرية من أعمال الترفيق والخدمات لهذه القرية.