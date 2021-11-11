عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1064 طن بضائع عامة و291 شاحنة سيارة بموانى البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة  و  291 شاحنة شملت حركة الصادرات 712 طن  بضائع عامة و 133 شاحنة شملت حركة الواردات 352 طن بضائع عامة و 158 شاحنة.


ويتواجد 11  سفينة على ارصفة الموانى حيث أستقبل ميناء سفاجا السفينة  بوسيدن اكسبريس  بحمولة  120 شاحنة  و 23 سيارة ملاكى. 


غادرت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 102 شاحنة.  


كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء والسفينة أيلة  وصول وسفر حيث تم استقبال 38 شاحنة بحمولة 352 طن  وسيارة ملاكى وتصدير 31 شاحنة بحمولة 712 طن و7 سيارات ملاكى.

صادرات الصادرات ميناء نويبع ميناء سفاجا بضائع عامة حركة الواردات حركة الصادرات موانيء البحر الأحمر

موضوعات متعلقة

تعليم السويس: استمرار الجولات اليومية لتفعيل مبادرة أجمل طابور

الفولي وعمارة يواصلان الجولات اليومية لمتابعة مدارس السويس

الطب البيطري بالسويس يضبط 10 أطنان أسماك فاسدة

تداول 817 طن بضائع و 163 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

«صقر» يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى السويس

تداول 941 طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

مصرع عامل بناء سقط من أعلى عمارة تحت الإنشاء بالسويس

وكيل أوقاف السويس يشدد على عدم تلقي أي مبالغ نقدية تحت أي مسمي

ترشيحاتنا

نصح بها الشعراوي.. 4 أسرار قرآنية تفرج الهم وتزيل الحزن وتزيد الرزق

قاتلة طفلتها بمعاونة زوجها: "كان بيطفي السجاير في جسمها وساعدته في تعذيبها"

صراع المراكز يشتعل داخل منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا الحاسمة

هجوم مخيف.. نجاة رجل عجوز من تمساح كبير.. فيديو

يخدم 5 محافظات..بيان عاجل من النواب بشأن إغلاق مركز السموم بالمنصورة

تجار المحمول بالجيزة يلجأون لشركات التقسيط لمواجهة الركود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

ألبسوا جاكيت.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الأيام القادمة | فيديو

بسبب شيكابالا.. تعليق ناري من شوبير بعد توقيع عقوبة جديدة على الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

اعتزال لطفي لبيب .. الفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ