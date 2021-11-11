تداول 1064 طن بضائع عامة و291 شاحنة سيارة بموانى البحر الأحمر

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 1064 طن بضائع عامة ومتنوعة و 291 شاحنة شملت حركة الصادرات 712 طن بضائع عامة و 133 شاحنة شملت حركة الواردات 352 طن بضائع عامة و 158 شاحنة.



ويتواجد 11 سفينة على ارصفة الموانى حيث أستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 120 شاحنة و 23 سيارة ملاكى.



غادرت ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 102 شاحنة.



كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة سيناء والسفينة أيلة وصول وسفر حيث تم استقبال 38 شاحنة بحمولة 352 طن وسيارة ملاكى وتصدير 31 شاحنة بحمولة 712 طن و7 سيارات ملاكى.