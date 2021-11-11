صراع المراكز يشتعل داخل منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا الحاسمة

الطريق للمونديال..

وصلت بعثة منتخب مصر، إلى لواندا عاصمة أنجولا استعدادا لمواجهة أنجولا غدا، الجمعة، فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وجاء سفر منتخب مصر إلى أنجولا على متن طائرة خاصة بناءً على رغبة كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب فى ظل سعيه إلى توفير أكبر قدر من الراحة لدى اللاعبين وعدم الإرهاق بالسفر لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة أنجولا .

وقرر كيروش اصطحاب قائمة المنتخب كاملة إلى أنجولا ورفض استبعاد أى لاعب بما فيهم محمود الونش الذى يغيب عن مواجهة الجمعة بسبب الإيقاف وذلك فى ظل رغبة كيروش فى تجهيز جميع اللاعبين لمواجهة الجابون التى ستقام الثلاثاء المقبلة فى الجولة الأخيرة .

واطمأن كيروش على جاهزية جميع اللاعبين بعد انتظام محمد صلاح نجم ليفربول فى معسكر الفراعنة المقام ببرج العرب ، كما انضم محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزي إلى صفوف الفراعنة، وانتظم مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وأحمد حجازى فى تدريبات المنتخب وبات الجميع جاهزا لمواجهة أنجولا ودخل العديد من اللاعبين في منافسة قوية للظفر بثقة الجهاز الفني للمنتخب والتواجد في التشكيل الأساسي لمباراة الغد وهو ما وضع كيروش في حيرة كبيرة .

قائمة المنتخب

وشهدت قائمة منتخب مصر المسافرة إلى أنجولا عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف بجانب ظهور وجوه جديد مثل محمود جاد حارس إنبي وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى وضمت القائمة كلا من:حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي) و الدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) و أحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ، الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و عبد الله السعيد (بيراميدز) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) الهجوم: محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).



وتعد مواجهة أنجولا نقطة فاصلة فى حسم التأهل إلى الدور النهائى " المواجهة المباشرة " من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ، ففى حال الفوز بها يحسم منتخب مصر تأهله بشكل رسمي ، ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط يأتي خلفه منتخب ليبيا بـ 6 نقاط ، وبات المنتخب قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل إلى الدور المقبل .



ونجح كيروش في خطف أنظار المصريين وعشاق الكرة خلال المباراتين الماضيتين نتيجة هدوئه التام في التعامل مع المباريات وسيطرته على اللاعبين بشكل جيد داخل وخارج الملعب نتيجة الشخصية القوية التي يتمتع بها وخبراته الكبيرة .