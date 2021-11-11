صحف السعودية.. لا صحة لانسحاب قوات التحالف من اليمن.. وبن سلمان يتلقى اتصالاً من رئيس الحكومة البريطانية.. وإلغاء الكشف السريع على كورونا بمطار القاهرة



صحف السعودية :

السعودية تدرس إمكانية إجراء عملية فصل للتوام المصري السيامي

اليمن تستقبل الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية السعودية

زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرقي جزر ريوكيو اليابانية

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الضوء على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

فقد أشارت صحيفة سبق الي يصل خلال الأيام القليلة المقبلة التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة" برفقة والدَيْهما إلى الرياض قادمين من مصر تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ؛ وذلك لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، يأتي هذا امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان، كما تعكس الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة تجاه الأشقاء في مصر، وتؤكد العلاقة المتينة التي تربط بين البلدَين الشقيقَين.

ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم (118) التي وردت من (22) دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

واقليميا؛ استقبل ميناء الزيت بمحافظة عدن، ، الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60,000 طن متري من الديزل و30,000 طن متري من المازوت، بإجمالي كميات بلغت 90,000 طن متري من المشتقات النفطية السعودية، ليصل إجمالي ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 507،254 طنًا متريًا منذ بدء المنحة، سدًا للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.

وكان في استقبال الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية السعودية كل من: وكيل مساعد وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء وليد العباسي، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة، ونائب مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن محمد اليحياء، ورئيس اللجنة الإشرافية خالد عومان، ومدير كهرباء عدن المهندس سالم الوليدي، ومدير الإنتاج والتموين بمصافي عدن المهندس مروان علي غالب.

و دوليا؛ لفتت الصحيفة الي وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرقي جزر ريوكيو اليابانية الواقعة جنوب البلاد، بحسب ما ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

وأفاد المركز بأن الزلزال وقع على عمق كيلومترين، وكان مركزه على بعد نحو 312 كيلومترًا إلى الجنوب من ناها في اليابان، وفقًا لـ"رويترز".

بينما صحيفة عكاظ؛ فقد أشارت الي قرار السلطات المصرية بإلغاء العمل باختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا في مطار القاهرة الجوي، الذي يتم تطبيقه منذ مايو الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية في ذلك الحين.

وجاء الإجراء الجديد بناء على منشور صادر عن وزارة الصحة المصرية بهذا الشأن.

وتابعت: «يقضي هذا المنشور بإلغاء العمل باختبار كورونا السريع اعتبارا من اول امس الثلاثاء»، مشيرة إلى أنه كان يستهدف الكشف عن المصابين من الدول ذات الإصابات العالية قبل دخولهم إلى مصر.

ولفتت إلى أن قرار الإلغاء يشمل القادمين من دول هي (الهند وبنغلاديش وبوتان وباكستان وفيتنام وميانمار ونيبال وسيريلانكا ودول من أمريكا اللاتينية).

وسيتم الاكتفاء فقط بتطبيق اختبار كورونا السريع على حالات الطوارئ ومن كانوا مشاركين في التجمعات البشرية الحاشدة قبل وصولهم للمطار.

ويشمل منشور وزارة الصحة المصرية المنافذ البرية والبحرية والجوية، بحسب الصحيفة المصرية التي أشارت إلى أنه سيتم إلزام القادمين بإجراء تحليل «بي سي آر» قبل دخولهم البلاد بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.



كما سلطت الصحيفة الضوء علي تصريحات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ، أن التقارير المتداولة بخصوص انسحاب عسكري سعودي من جنوب اليمن لا أساس لها وغير صحيحة.

وكان أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ 11 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في صرواح والجوف خلال الـ 24 ساعة.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان، إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرًا، فضلًا عن تدمير 8 آليات عسكرية وموقع تخزين أسلحة في صرواح والجوف.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، قال التحالف، إنه تم إحباط محاولات المليشيا الحوثية العشوائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف العربي عن استهداف منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية في جبهة مأرب الجنوبية في اليمن.

كما نبهت الصحيفة الي تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

بينما صحيفة الوطن السعودية؛ اهتمت

بما أصدره سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، وسفير المملكة لدى اليمن فيما يلي نصه:

ويشار الي دبلوماسيي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن التقوا بسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر.

وناقشوا في الاجتماع، دعم الجهود الحالية للمبعوث الخاص للأمم المتحدة والحاجة إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن دعم الحكومة الشرعية.

وأدانوا هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية. وشددوا على ضرورة خفض التصعيد، بما في ذلك الوقف الفوري للتصعيد في مأرب.

على جميع الأطراف اليمنية الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

واقليمية؛ فقد أشارت الصحيفة الي قرار السلطات الكويتية ب"التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين دون إصدار تعميم رسمي بذلك، حسبما أفاد مصدر أمني، بعد أقل من أسبوعين اندلاع على أزمة دبلوماسية بين لبنان وأربع دول خليجية.

وطلبت السعودية والبحرين والكويت نهاية الشهر الماضي من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، كما قرّرت استدعاء سفرائها من بيروت، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.

كما سلطت الضوء علي اقتحام عناصر من ميليشيا الحوثي مبنى السفارة الأمريكية في شارع "شيراتون" بالعاصمة صنعاء، بعد أيام من اختطاف عدد من الموظفين وحراس السفارة.

وأضافت أن عناصر الميليشيا الحوثي اقتحموا السفارة الأمريكية في صنعاء، ونهبوا من داخلها كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات.

وجاءت عملية الاقتحام بعد أيام من اختطاف الموظفين المعنيين بحراسة مبنى السفارة، التي واصلت الصمت ولم تعلق على عملية الاقتحام أو على حادثة اختطاف الموظفين.