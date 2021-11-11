عصام كاريكا عن شيكابالا: فرط فى موهبة تشبه محمد صلاح

عاتب الفنان عصام كاريكا، لاعب كرة القدم شيكابالا، قائلاً: "هو فرط فى موهبة زمان.. المفروض دلوقتى كان يبقى زى محمد صلاح".

وأضاف عصام كاريكا، خلال حواره ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية دى أم سى، أن شيكابالا موهبة كبيرة جداً ومعشوق الزملكاوية.

وكان احتفل الفنان عصام كاريكا، مؤخرا، بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بنشر صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات عبر حسابه على "إنستجرام".



وكتب عصام كاريكا علي الصورة قائلاً: "رجل الحرب والسلام ... كم كنت جميل يا سادات .. السادس من أكتوبر يوم مش عادي في تاريخ مصر".

يذكر أن الشعب المصري يحتفل اليوم الاربعاء بذكرى نصر أكتوبر، حين عبرت القوات المسلحة المصرية خط بارليف مستردة أرض سيناء الغالية في السادس من أكتوبر عام 1973.