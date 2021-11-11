بحث سبل تحسين الجودة في الرعاية الصحية في مؤتمر طب الأطفال بأسيوط

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن انطلاق أعمال المحور الثاني من المؤتمر العلمي الثامن عشر لقسم طب الأطفال والذى شهدت جامعة أسيوط منذ أيام انطلاق أعماله بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات الدكتور شحاتة غريب ، والدكتور أحمد المنشاوي ، والدكتورة مها كامل غانم ، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية .

وكشف الدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال ومدير مستشفى الأطفال الجامعي أن المحور الثاني من المؤتمر منعقد في مدينة الغردقة فى الفترة من 10 إلى 13 من نوفمبر الجاري ويستكمل أعماله من خلال برنامجه العلمي المستهدف من انعقاده هذا العام وهو بحث سبل تحسين الجودة فى الرعاية الصحية المقدمة من طب الأطفال في مختلف التخصصات الدقيقة.

وأوضح الدكتور عماد الدالي أن اليوم الأول من المحور الثاني للمؤتمر استهل أعماله بتكريم الدكتور أحمد البليدى أستاذ طب الأطفال بطب القصر العيني بجامعة القاهرة والذى يُعد أحد رواد العمل الطبي البارزين فى مجال طب الأطفال سواء داخل مصر أو خارجها .

وأشار الدكتور محمد أمير أستاذ طب الأطفال بجامعة أسيوط ورئيس المؤتمر أن المحور الثاني من المؤتمر شهد مشاركة كوكبة من أساتذة طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية والتي تشمل جامعات القاهرة ، عين شمس الأزهر ، الإسكندرية ، والمنصورة ، طنطا، بنى سويف ، المنيا وسوهاج ، وذلك لعرض أحدث الدراسات والأبحاث العلمية في مجال طب الأطفال بمختلف تخصصاته الدقيقة مثل العناية المركزة وطب حديثي الولادة ، والأمراض العصبية والنفسية من الأطفال ، وطب الطوارئ والغدد الصماء ، والروماتيزم ، وأمراض الدم عند الأطفال والتغذية الملائمة للأطفال السليمة ، والملائمة للأطفال المصابين بأمراض مختلفة وأمراض الكلى والقناة الهضمية والكبد وذلك من خلال 16 جلسة علمية على مدار أيام المؤتمر المتتالية.

1636623203099_thumbnail (4)

thumbnail (5)

thumbnail (10)