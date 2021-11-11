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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: ما يحدث في البحر الأسود من واشنطن والناتو "لعب بالنار"

صدى البلد

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن ما يحدث في البحر الأسود من قبل واشنطن والناتو "لعب بالنار" ومحاولة لاختبار قوة روسيا، معربا عن قلق بلاده بشأن الوضع في البحر الأسود والاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلف "الناتو" في هذه المنطقة.
وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم /الخميس/ -"نحن قلقون حقا مما يحدث في منطقة البحر الأسود ومن السلسلة المتواصلة من الاستفزازات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاء "الناتو" وبعض عملائهم في المنطقة".
وأضاف ريابكوف "ماذا تفعل السفن الأمريكية في البحر الأسود على بعد آلاف الأميال من قواعدها؟ القول بأن هذا كله من أجل حرية الملاحة لا ينطلي على أحد"، مؤكدا أن كل هذا يعد لعب بالنار ومحاولة أخرى لاختبار قوتنا.
 

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