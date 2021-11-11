عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

7 لغات.. إجراء جديد بالمسجد الحرام

صدى البلد

وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات ترجمة المسائل الشرعية للمعتمرين والزوار بـ7 لغات عالمية عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم"، وهي:  الإنجليزية والأوردية والفارسية والفرنسية والتركية والهوسا والبنغالية.

 

وأعدت الرئاسة خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، مبيناً أن برنامج "نرشدكم بلغتكم" يجيب عن أسئلة المعتمرين والزوار من خلال ترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة، وعبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ (23,135) مستفيداً عبر (7) مواقع داخل المسجد الحرام

ترشيحاتنا

جمال الحاجي: محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية بشرط

جائزة جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ويخطف المراكز الثلاثة الأولى

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

مدبولي يستمع لشرح حول انتاج الحرير من دودة القز بالوادي الجديد

الأزمة الدبلوماسية تتفاقم.. رئيس الجزائر يرفض دعوة نظيره الفرنسي إلى باريس| تفاصيل

بادر بسرعة الشراء حاليا.. اعرف تأثير موجة التضخم على قطاع العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

قرار جمهوري بفصل معاون بالنيابة العامة بغير الطريق التأديبي

التعليم تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس.. تفاصيل

ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف علي تطورات الأوضاع في إثيوبيا

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

دخل حيز التنفيذ.. رسميا| وقف استيراد "التوك توك" واستبداله بـ "ميني فان"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

فيديو

فيديو جراف.. مواطن يهدد المسئولين في بورسعيد بإنهاء حياته.. ما قصته

فيديو جراف.. بعد ربع قرن لماذا خلعت سهير رمزي الحجاب؟

هربت بالشبكة.. العريس أصيب بأزمة قلبية بعد فرار العروسة "فيديو"

اعتزال لطفي لبيب .. الفنان يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ