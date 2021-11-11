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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

ضبط مخالفات بأسوان
ضبط مخالفات بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى التي استهدفت تنظيم حملات دورية على أسواق الجزارة واللحوم و الدواجن والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى .

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

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وشدد المحافظ على أهمية رصد أي مخالفات أولاً بأول من خلال الحملات المفاجئة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، وبإشراف من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قام أطباء المجازر بالمديرية بالإشتراك مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيش مكبرة علي محلات الجزارة البلدية و ثلاجات اللحوم المجمدة بنطاق المحافظة .

ولفت أحمد صالح إلى أن الحملة نجحت في ضبط 31 كجم مضبوطات متنوعة شملت 20 كجم مصنعات اللحوم و 11 كجم كبدة مستوردة عبارة عن عرض وبيع لحوم فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها ، مع تحرير عدد 2 محضر جنح أسوان أول ، وجار اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابة المختصة .

وكان قد قام الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان يرافقه الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان بجولة تفقدية لمستشفي المسلة ( الحميات سابقاً ) وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وفي إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة "هالة زايد "، وإشراف الدكتور "أحمد السبكى" مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل . 

وتضمنت الزيارة متابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بالمبني ، ومتابعة نسبة التنفيذ بالموقع والتي بلغت ( 75 ) % ، رافقهما في الجولة كل من الدكتور عاطف عبد المعبود مدير إدارة التخطيط بالمديرية ، والدكتور "عمرو عبدالنبي" مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الإمداد وذلك لمتابعه تجهيز مخازن استراتيجية بالمحافظة لخدمة المنشآت الطبية ، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية والغير طبية والأدوية اللازمة ، وأيضاً بحث تطبيق منظومة المفارم النفايات الطبية والغير طبيه بشكلها الجديد. 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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