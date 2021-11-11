ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطرى التي استهدفت تنظيم حملات دورية على أسواق الجزارة واللحوم و الدواجن والمطاعم بنطاق المحافظة من أجل الاطمئنان على سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى .

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

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وشدد المحافظ على أهمية رصد أي مخالفات أولاً بأول من خلال الحملات المفاجئة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بما يساهم في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، وبإشراف من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية قام أطباء المجازر بالمديرية بالإشتراك مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة تفتيش مكبرة علي محلات الجزارة البلدية و ثلاجات اللحوم المجمدة بنطاق المحافظة .

ولفت أحمد صالح إلى أن الحملة نجحت في ضبط 31 كجم مضبوطات متنوعة شملت 20 كجم مصنعات اللحوم و 11 كجم كبدة مستوردة عبارة عن عرض وبيع لحوم فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها ، مع تحرير عدد 2 محضر جنح أسوان أول ، وجار اتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفه النيابة المختصة .

وكان قد قام الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان يرافقه الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان بجولة تفقدية لمستشفي المسلة ( الحميات سابقاً ) وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وفي إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة "هالة زايد "، وإشراف الدكتور "أحمد السبكى" مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل .

وتضمنت الزيارة متابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بالمبني ، ومتابعة نسبة التنفيذ بالموقع والتي بلغت ( 75 ) % ، رافقهما في الجولة كل من الدكتور عاطف عبد المعبود مدير إدارة التخطيط بالمديرية ، والدكتور "عمرو عبدالنبي" مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون الإمداد وذلك لمتابعه تجهيز مخازن استراتيجية بالمحافظة لخدمة المنشآت الطبية ، وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية والغير طبية والأدوية اللازمة ، وأيضاً بحث تطبيق منظومة المفارم النفايات الطبية والغير طبيه بشكلها الجديد.