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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| كافيار تكشف عن إصدار فاخر من iPhone 13 Pro.. وتعرف علي أفضل ميزات واتساب المخفية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

من أسنان الديناصور.. كافيار تكشف عن إصدار باهظ التكلفة من iPhone 13 Pro

 

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، عن أحدث إصداراتها الفاخرة للأشخاص الراغبين في الحصول على أحدث هواتف آيفون في تصميم مميز وحصري مقابل تكلفة باهظة.

 

Realme Q3t.. ريلمي تطلق هاتف مميز بمعدل تحديث 144 هرتز

أماطت شركة ريلمي Realme اللثام، عن هاتف Realme Q3t، الذي تم تسريب مواصفاته بشكل رسمي في أواخر الشهر الماضي.

 

كل ما تريد معرفته عن حيل وأسرار لوحة المفاتيح "الكيبورد"

تسهل عليك اسرار لوحة المفاتيح في جهاز الحاسب الآلي أداء المهام بسرعة وسهولة،  ففي بعض الأحيان قد تحتاج إلى كتابة بعض الكلمات التي تحوى حروفا غير موجودة على الكيبورد، لذا سيتوجب عليك معرفة اسرار لوحة المفاتيح في جهاز الحاسب الآلي الخاص بك.

 

5 من أفضل ميزات واتساب المخفية التي يجب أن تعرفها

تمكن واتساب WhatsApp، من البقاء تطبيق المراسلة الأول والأكثر استخدام على مستوى العالم، بفضل معظم الميزات المتطورة التي يعلمها جميع المستخدمين لعل من أبرزها مكالمات الفيديو الجماعية.

 

صورة مسربة تكشف مواصفات جهاز أوبو اللوحي Oppo Pad

تعتزم شركة أوبو Oppo، إطلاق إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية تحت اسم Oppo Pad، حيث ذكرت بعض التسريبات في شهر نوفمبر من العام الماضي، عن خطة الشركة الصينية، المنافسة في مجال لأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لعام 2021.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا واتساب موقع صدى البلد صدى البلد

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