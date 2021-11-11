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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نعيش في عصر قانون الغابة

مرآة المجتمع.. الناقدة دعاء حلمي توضح علاقة الفن بانتشار الجرائم |فيديو

الناقدة دعاء حلمي
الناقدة دعاء حلمي

أكدت الناقدة دعاء حلمي، أن الجريمة متواجدة منذ قديم الأزل ولكنها أصبحت أكثر انتشاراً الفترة الحالية بسبب السوشيال ميديا، متابعة: أصبحنا نعيش في عصر قانون الغابة بسبب السوشيال ميديا.

 

وأوضحت “دعاء حلمي” خلال حوارها ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على قناة “إم بي سي مصر 2”، أن الفن الذي يعتمد على البلطجة يلعب دوراً في انتشار الجرائم والعنف، متابعة: فور وقع حادث مذبحة الإسماعيلية تبادر إلى ذهني مشاهد إبراهيم الأبيض والأسطورة ومحمد رمضان، متابعة: الفن رسالة ويجب علينا اختيارها بوعي.

 

وأضافت أن السينما المصرية دائما ما تعطي مبرراً للقاتل، مسترسلة: الفن هو مرآة المجتمع ولكن ليس بهذا الشكل.

 

وشددت على أهمية نشر ثقافة الفن الصحيحة بين الأطفال، متابعة: "لازم نربي أولادنا على الفن الصحيح والمناسب، بالإضافة إلى الدين والأخلاق.

 

دعاء حلمى الفن مذبحة الاسماعيلية السينما المصرية ثقافة الفن اخبار التوك شو

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