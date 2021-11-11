بحث التفاصيل الفنية الخاصة بالفرع الجديد لهيئة الاعتماد والرقابة بمحافظة السويس

قام الدكتور حسام ابو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صباح اليوم بزيارة لمحافظة السويس لإنهاء الإجراءات الإدارية وبحث التفاصيل الفنية الخاصة بالفرع الجديد للهيئة بمحافظة السويس تمهيدا لافتتاح المقر.

وخلال لقائه بالدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وجه د. ابو ساطي التحية للواء أركان حرب /عبد المجيد صقر محافظ السويس على توجيهاته بسرعة انهاء إجراءات التعاقد على فرع الهيئة بالمحافظة، وناقش آليات تطبيق منظومة التأمين الشامل بالمحافظة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية التي تتوافق مع معايير الجودة والاعتماد الصادرة عن الهيئة داخل نطاق المحافظة والتي تخدم سكان السويس الذين يصل عددهم الى 877,489 الف نسمة.

وفي ذات السياق، التقى المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعددا من ممثلي شركة وادي النيل للمقاولات وذلك خلال تفقد موقع المقر الجديد حيث تم بحث الاعمال الخاصة بتشغيل ورفع كفاءة المقر الجديد للهيئة بالمحافظة تمهيدا لافتتاحه وذلك بمشاركة د. سعيد محمود مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع.