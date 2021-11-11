مدبولي يعقد اجتماعا مع نواب محافظة الوادي الجديد والأجهزة التنفيذية

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة، لبحث مشكلات المحافظة والعمل على حلها .

يحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.