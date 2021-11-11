طلب إحاطة بشأن وقف استخدام التوك توك الجديد

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده لقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات ( توك توك ) والتي تشمل كل من القاعدة و الشاسيه والمحرك مؤكداً أن هذا القرار تأخر كثيراً .

وتساءل " زين الدين في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والداخلية والتجارة والصناعة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تقنيين التوك توك خاصة أن عدد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية حتى 31/12/2020 بلغ نحو 274 ألف و984 ترخيص فقط، من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات، بينما حسب البيانات فهى تصل لـ 4 ملايين توك توك بالشارع المصرى.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن اسفه لاستمرار سلبيات تلك الظاهرة وعدم تنظيمها والإسراع فى منع جميع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين الأوضاع بعد ان أصبحت واقعاً فعلياً بل لا غنى عنها لأن الغالبية الساحقة من المواطنين خاصة فى التنقل فيما بين القرى يستخدمون هذه الوسيلة وأيضا داخل المدن والمحافظات

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة الاسراع في تقنين أوضاع التوك توك وهذه الخطوة تتطلب استخراج تراخيص لعمل التوك توك أولاً ثم وضع خطط بتوقيتات زمنية محددة لاستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة مع ضرورة تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها وأن يكون الإحلال تدريجيا على أن تكون من 5 إلى 10 سنوات مع تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.

متسائلاً : لماذا تصمت الحكومة لدرجة أن التوك توك أصبح للاسف الشديد ملجأ للأطفال والشباب وهو ما بيتسبب في التسرب من التعليم وتفريغ الورش من الحرفيين، وهو ما يتطلب التصدي لوضعه الحالي بشكل صارم مطالباً بالوقف الفورى لأى زيادات فى اعداد التوك توك الجديد ومنع استخدامه والاكتفاء حالياً بمنح التراخيص للموجود منه.