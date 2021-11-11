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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد افتتاح مضمار الدراجات بمدينة الخارجة

الماراثون
الماراثون

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح مضمار الدراجات بمدينة الخارجة  في أثناء زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم، الخميس.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة نفذت مضمار الدراجات بمدينة الخارجة بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، في المسافة من مدخل جامعة الوادي الجديد حتى مدينة الخارجة بطول 6.3 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، ساهمت وزارة الشباب والرياضة بدعم قدره ٥ ملايين جنيه، وذلك في إطار التشجيع لممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن إنشاء هذا المضمار يُسهم في نشر رياضة ركوب الدراجات بالمحافظة، ويتيح إقامة سباقات محلية بين أبناء المحافظة وسباقات ضمن الأنشطة القومية التي تنفذها الوزارة والسباقات الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة من المضمار في المهرجانات والاحتفالات المتنوعة الخاصة بمحافظة الوادي الجديد.
من جانبه، أوضح المهندس محسن مغربي، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أنه تم تقسيم المضمار عند إنشائه إلى جزأين، أحدهما من الخرسانة الهليكوبتر، والجزء الثاني من الأسفلت، مشيرا إلى أن المضمار الخرساني يصل من مفترق الطرق بمدخل مدينة الخارجة حتى حديقة المطار، حيث تم تأسيس مسار المضمار من الخرسانة الهليكوبتر بسُمك لا يقل عن 15 سم، وعرض يبلغ 4م، وتم تقسيم المضمار إلى حارتين عن طريق التخطيط بالدهانات الخاصة، بحيث تكون حارة مخصصة للذهاب وأخرى مخصصة للعودة. 
كما أشار مسئول مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد إلى أن المضمار الأسفلتي يصل من حديقة المطار حتى المدخل الجنوبي لجامعة جنوب الوادي، حيث تم تعديل المسار لكي يكون مناسبا وممتعا لسائقي الدراجات، مشيرا إلى أنه تم التأسيس على طبقة أساس سُمك لا يقل عن 20 سم، وتغطيتها بطبقة التشريب، ثم بطبقة أسفلتية بسُمك 5 سم وبعرض 5م، كما تم تقسيم المضمار إلى حارتين بعرض 2.5 م للحارة عن طريق التخطيط بالدهانات.

جامعة جنوب الوادي رئيس الوزراء وزير الشباب وزير الشباب والرياضة

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