منتخب السعودية يفرض التعادل على أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

تعادل منتخب السعودية مع نظيره منتخب أستراليا، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واسترن سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

بهذه النتيجة يحتفظ منتخب السعودية بصدارة المجموعة الثانية، في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم ليقطع الأخضر، خطوة جديدة نحو التأهل إلى المونديال، للمرة الثانية على التوالي.

ولم يتذوق منتخب السعودية طعم الخسارة، في المرحلة الحالية من تصفيات كأس العالم حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

وبدأ منتخب السعودية مباراة أستراليا بالتشكيل التالي:

محمد الربيعي - ناصر الدوسري - البليهي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام - عبد الإله المالكي - - محمد كنو - سلمان الفرج - سالم الدوسري - فهد المولد - البريكان.

ترتيب مجموعة السعودية بعد التعادل مع أستراليا:

1 - السعودية : 13 نقطة

2- أستراليا : 10 نقاط

3- عمان : 6 نقاط

4- اليابان : 6 نقاط

5- الصين : 3 نقاط

6- فيتنام : 0 نقاط