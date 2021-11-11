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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جونسون وجوتيريش يؤكدان العمل للتوصل لنتائج طموحة بــ"كوب 26"

صدى البلد

 أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اجتماعهما ، أنهما سيواصلان العمل معا بشكل وثيق خلال اليومين المقبلين لتحقيق نتيجة طموحة، وذلك على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) المنعقدة حاليا في جلاسكو باسكتلندا.


وتطرق الجانبان إلى المناقشات التي شاركا فيها في وقت سابق مع الوزراء والمجتمع المدني، والتقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن والقضايا الهامة العالقة .
وكرر جونسون التزام المملكة المتحدة كرئيس لمؤتمر الأطراف بالتوصل إلى اتفاق إجماعي يحقق تقدما في التكيف والتمويل، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
واتفق جونسون وجوتيريش على أن الدول يجب أن تتحد لتحقيق أهداف اتفاقية باريس والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري. 
 

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