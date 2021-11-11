رئيس أفريقية النواب يلقى محاضرة أمام معهد الدراسات الدبلوماسية

لوزارة الخارجية..

ألقى النائب دكتور مهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب بمعهد الدراسات الدبلوماسية محاضرة للدبلوماسيين الأفارقة وعددهم 17 مشارك من 13دولة افريقية من الناطقين باللغة الانجليزية محاضراً في دورة في تنمية المهارات الدبلوماسية خلال الفترة من 31 اكتوبر حتى 11 نوفمبر 2021.

وذلك في إطار الدورة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة ومعهد الدراسات الافريقي وبحضور الوزير المفوض السفير عمر فهمي نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسيه والسفير وزير مفوض شريف اسماعيل‫ وذلك تلبيةً للدعوة التى تلقاها الدكتور شريف الجبلى من المعهد .

وتناول “ الجبلى ”دور مجلس النواب ولجنة الشئون الافريقية بالمجلس تجاه الدول الافريقية والاهتمام الكبير من مصر فى التعاون مع دول القارة السمراء وإقامة العديد من مشروعات البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات مهمة فى الصحة والتعليم خاصة بعد ان عادت مصر بقوة الى الدول الافريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تناول بالشرح والتحليل الحياة البرلمانية المصرية ودور واختصاصات مجلسى النواب والشيوخ ولجانهما النوعية فى اثراء الحياة السياسية وايضاً اهمية دور الدبلوماسية البرلمانية فى دعم دور الدبلوماسية الرسمية لمصر تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية.