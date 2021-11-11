بسبب أزمة المهاجرين.. رئيس بيلاروسيا يتوعد أوروبا في حال فرض عقوبات

توعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس بالانتقام من الاتحاد الأوروبي في حال فرض أي عقوبات، بما في ذلك إغلاق نقل الغاز الطبيعي والبضائع عبر بلاده.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال لوكاشينكو: "نحن نقوم بالعمل مع أوروبا، وما زالوا يهددوننا بأنهم سيغلقون الحدود.. لذلك أوصي القيادة البولندية والليتوانيين وغيرهم من الأشخاص بالتفكير قبل التحدث".

وأكد أن الوضع على الحدود مع بولندا كارثي، لذلك طلب من روسيا مراقبة الحدود بالطيران.

وكان الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، دعا اليوم الخميس إلى "رد فعل دولي قوي" تجاه "استغلال بيلاروسيا للمهاجرين من أجل تحقيق أهداف سياسية".

وقال بوريل في بيان صحفي: "إن استغلال البشر بطريقة منظمة من قبل بيلاروسيا لأغراض سياسية بلغ بُعدًا جديدًا ينذر بالخطر خلال الأيام الماضية".

وأضاف أن قوات الأمن البيلاروسية المسلحة ترافق مجموعات المهاجرين نحو حدود الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف فرض الدخول بطريقة غير قانونية.

يذكر أن السلطات البولندية أعلنت تشديد الإجراءات الأمنية على طول الحدود مع اتجاه المهاجرين إليها، حيث تم نشر الجيش والشرطة لتعزيز حرس الحدود.