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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل لاعب في العالم..نجم الزمالك السابق:محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية عن جدارة

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أكد عبداللطيف الدوماني نجم نادى الزمالك السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

 

قال عبد اللطيف الدوماني فى تصريحات خاصة لصدى البلد: صلاح يعتبر فى الوقت الراهن أفضل لاعب في العالم وتفوق على أقرانه فى مختلف الدوريات.

 

أضاف نجم الزمالك السابق: محمد صلاح قدم مردودا قويا فى الدورى الانجليزى ونال إشادة كبار مدربي العالم.

 

تابع : محمد صلاح بات لاعبا مؤثرا فى صفوف الريدز ويعتمد على امكانياته وقدراته التهديفية الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي.

 

استطرد : عدم حصوله على بطولة مع منتخب مصر يؤثر عليه بشكل كبير إضافة إلى أن المباراة الفاصلة للوصول لكاس العالم سوف تقام بعد الاعلان عن افضل لاعب فى العالم الأمر الذى كان يمثل له فارق كبير.

 

لفت إلى أن أبرز  المعايير للتتويج بالكرة الذهبية البطولات مع المنتخب والنادي ايضا على المستوى المحلى والقارى إلى جانب الحصول على لقب هداف الدوري وهداف منتخب بلاده باعتبار ان  الاهداف المؤثرة لها اهمية وايصا الاسيستات.

 

يذكر أن قائمة المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية ٣٠ لاعبا كل من :  سيزار أزبيليكويتا ونيكولو باريلا وكريم بنزيمة وليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني وكيفين دي بروين وروبين دياز وجيانلويجي دوناروما وبرونو فرنانديز وفيل فودين وإيرلينج هالاند وجورجينيو وهاري كين ونجولو كانتي وسيمون كاير وروبرت ليفاندوفسكي وروميلو لوكاكو ورياض محرز ولاوتارو مارتينيز وكيليان مبابي وليونيل ميسي ولوكا مودريتش وجيرارد مورينو وماسون مونت ونيمار وبيدري وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ورحيم سترلينج ولويس سواريز.

 

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل بباريس يوم 29 نوفمبر الحالي.

الزمالك محمد صلاح الكرة الذهبية الدوماني ليفربول

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