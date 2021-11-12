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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: كارت الفلاح الذكي أولى خطوات الإصلاح الزراعي

كارت الفلاح الذكي
كارت الفلاح الذكي

قال النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة خلال اجتماعاتها الأخيرة ناقشت تعليمات حصول المزارعين على الأسمدة الشتوية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى صرف  50% من الأسمدة الشتوية لكل من يمتلك كارت الفلاح الذكي.

 

وعن أهمية مشروع كارت الفلاح الذكي، أوضح “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”  أنه  أولى خطوات الإصلاح الزراعي ، حيث أنه سيسهم في توضيح الحيازة الحقيقية، و القضاء على الحيازات الوهمية ،إلى جانب الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، لافتًا إلى أنه من خلال هذا الكارت سيتم توزيع الأسمدة بالكميات المطلوبة بناءً على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت.

 

وأكد عضو زراعة النواب أن الكارت الذكى يعد بمثابة قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، و خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح ودعمه وإمداده بجميع متطلباته ، لاسيما وأنه يساهم في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، علاوة على إحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.

 

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وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة متمثلة فى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لشئون المديريات تقريرا حصل عليه موقع صدى البلد يحتوي على عدة تعليمات للمزارعين  لصرف الأسمدة للموسم الشتوى 2020 /2021 وأبرز هذه التعليمات :

1- يتم صرف 50% من الأسمدة الشتوية لكل من يمتلك كارت الفلاح ،  من خلال الكارت .

2 - كل من له كارت بفرع البنك الزراعى عليه التوجه لاستلامه حتى يتمكن من صرف 50% من الأسمدة من خلال الكارت .

3 - يتم السماح بصرف 50% من الأسمدة بصفة مؤقتة لمن لم يتم إصدار كارت الفلاح له على أن يقوم المزارع بالتوجه للجمعية التابع لها حيازته لتحرير استمارة تسجيل على المنظومة وتسليم صورة من البطاقة الشخصية لإتمام إجراءات استخراج الكارت مع مراعاة عدم صرف باقى الحصة إلا بعد الحصول على الكارت .

4 - بالنسبة للأراضي المنزرعة خارج الزمام يتم السماح لها بالصرف بصفة مؤقتة بنسبة 50% من الكمية المستحقة من الأسمدة حسب الضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة لحين استخراج كارت الفلاح الذكى لها مع التأكد من عدم وجود مخالفات وذلك مع الجهات ذات الولاية لها .

 

 

عامر الشوربجي لجنة الزراعة كارت الفلاح الذكى الاسمدة الشتوية السوق السوداء

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