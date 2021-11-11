مصادرة 750 كيلو لحوم فاسدة خلال حملات تموينية بالغربية

شنت هيئة سلامة الغذاء والصحة بمحافظة الغربية اليوم، الخميس، حملة مكبرة على أحد مصانع اللحوم بإحدى قرى مركز طنطا وقامت بالتحفظ على كميات كبيرة من البرجر والكفتة والسجق للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والصحة والصحة بالغربية شنت حملة مكبرة لمراقبة المنتجات بعدد من مصانع اللحوم بطنطا .

كما تم المرور على الثلاجات الموجودة بالمصنع وعثر على كميات كبيرة من البرجر والسجق و الكفتة غير الصالحة تحت التحضير.



واشتبهت اللجنة في عدم مطابقة تلك المنتجات للمواصفات والاستهلاك الآدمي .



كما تم التحفظ على نحو 750 كيلو من تلك اللحوم ووضع أختام على الثلاجات بالمصنع وأخذ عينات لتحليلها وإرسالها للمعامل وتحرير محضر بمركز شرطة طنطا وإحالته للنيابة لاتخاذ قرار في ضوء نتائج العينات التي تم سحبها.

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