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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون 11 لاعبا.. الزمالك يستأنف غدا تدريباته استعدادا لعودة الدوري

مران الزمالك صورة
مران الزمالك "صورة أرشيفيىة"

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 11 لاعبا مع استئناف التدريبات غدا الجمعة استعدادا لمباريات الدوري المقبلة والتي سيبدأها الأبيض بلقاء الإسماعيلي يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.


ويفتقد فريق الزمالك لخدمات، محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي لتواجدهم مع المنتخب الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يفتقد الفريق خدمات المغربي أشرف بن شرقي لتواجده في معسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.


وفي نفس الوقت سيفتقد الزمالك السيد عطية حارس مرمي فريق 2001 وزميله المدافع حسام عبد المجيد الذين تم تصعيدهما للفريق الأول بسبب تواجدهما في معسكر المنتخب الأولمبي.

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