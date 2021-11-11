نقابة الصحفيين تحصل على عضويات جديدة بنادي طلعت حرب الرياضي

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا عن الحصول علي عدد من العضويات الموسمية للزملاء الصحفيين وأسرهم مع تخفيض قيمة الاشتراك السنوى للأسرة الواحدة إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه شاملة حمام السباحة للعضو و (الزوج أو الزوجة) واثنين من الأبناء ، وذلك بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه قيمة الاشتراك و٢٥٠ جنيها لكل فرد لدخول حمام السباحة .

وأوضحت اللجنة على أن ينتهى الاشتراك فى يوليو 2022 ، وتجدد هذه العضوية بعد سداد الرسوم المستحقة عن كل عام .

على من يرغب في الاشتراك تسجيل اسمه لدى الأستاذ اسلام محمود بالدور الرابع ، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021.