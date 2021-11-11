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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط  بحي وسط المدينة بالمنيا وتشميعها

اخلاء منازل آيلة
اخلاء منازل آيلة للسقوط

قال الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بحى وسط المدينة وتم تشميعها بالشمع الأحمر حرصا على سلامة المواطنين وأرواحهم ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

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 واضاف أن ذلك يأتى ذلك تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة لتلك المنازل من الإدارة الهندسية وكذلك  أحكام القضاء بالاخلاء للحفاظ على الأرواح.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب قياتى ناىب رئيس مدينة المنيا، و حسام الفلاح مدير الإدارة العامة للإشغالات  و محمد عبد العظيم رئيس حى وسط  ومهندسى التنظيم وعضو من الشئون القانونية، وقوات من الشرطة المصرية.

المنيا الوحده المحلية منازل آيلة للسقوط مدينة المنيا حي وسط الشمع الأحمر الإدارة الهندسية

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