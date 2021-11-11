أخبار التوك شو: التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس.. والأرصاد تنصح: البسوا جاكيت

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر قدر من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

كشفت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، حقيقة ما تم تداوله بتعطيل الدراسة للطلاب، قائلة: إن هذا العام كان قرار وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن واضح وصريح، حيث أنه لايوجد أى تأجيل أو إلغاء للدراسة حرصا على مصلحة الطلاب.

وأضافت فاتن عبد المعبود، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هذا القرار أتي بعدما تمت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتطعيم العاملين بمنظومة التعليم وطلاب الجامعات.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم أجواء خريفية بسبب انخفاض درجات الحرارة، معقبة: "درجات الحرارة تعود لمعدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام".

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، والقاهرة الكُبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يكون حاراً على محافظات جنوب الصعيد، وذلك في ساعات النهار ووقت الظهيرة، ولكن عند غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 11- 11- 2021.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 686 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 800 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 914 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6400 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس 11- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.25 جنيه للبيع و18.03 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.35 جنيه للبيع و 21.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.156 جنيه للبيع و 49.37 للشراء.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبراً عاجلاً، أفاد فيه السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، بأن الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وأضاف بسام راضي أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتابع متحدث الرئاسة أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تأتي في ضوء دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة.

ونوه بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في ديسمبر القادم.

قال أحمد السخاوي، خبير نظم المعلومات: إن "ميتا" تقدم ميزة جديدة وهي إرسال واستقبال الأموال عبر تطبيق "واتساب"، معقباً: "هذه الخطوة طال انتظارها .. لأن تطبيق فيسبوك كان يتيح الدفع الالكتروني على منصاته ولكن كان هناك تأخير في عملية التحويل والعديد من المشاكل".

وأضاف أحمد السخاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيسبوك تهدف إلى الربح بشكل كبير، معقباً: "أي حاجة فيسبوك بتعملها مش بتكون لمصلحة المستهدف قد ما بيكون رقم واحد عندها الربح".

وجه جمال ياقوت ، رئيس مصلحة الشهر العقارى ، الشكر للحكومة المصرية بشأن استجابتها لاجراء حوار مجتمعى يضم الشهر العقارى واقرار الموافقة على مشروع بقانون تنظيم الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل .



وأوضح السفير أحمد حجاج ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، إنه كان هناك نقطة تتعلق بفصل الضريبة عن إجراءات التسجيل وكانت تعيق عملية التسجيل وتم بالأمس الموافقة بشأن فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل فأصبحت للضريبة إجراءات ولا يوجد ارتباط بين سداد الضريبة واجراءات تسجيل العقار وإدخال المرافق .

قال محمد حمودة استشاري الطب والتأهيل النفسي، إن المخدرات لها دور أساسي في انتشار العنف والجرائم بين المواطنين الفترة الحالية، متابعا: الفترة الحالية انتشرت بعض أنواع المخدرات المخلطة التي تتسبب في حدوث هلاوس واضطرابات نفسية.

وأضاف "محمد حمودة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المخدرات المصنعة والمختلطة مثل "الإستروكس" يتم استخدامها مع الحيوانات فقط، وذلك لما لها من إضرار، ولكن بدأ مؤخرا استخدامها بين البشر كـ مادة مخدرة.