مريض سمنة استطاع إنقاص وزنه 80 كيلو.. ماجد زيتون يكشف التفاصيل بالفيديو

قال محمد عبد الرحمن، مريض سمنة فقد وزنه بإشراف الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، "قبل فقدان الوزن، كنت في مرحلة الموت، وكانت حالتي الصحية صعبة جدا؛ بسبب الوزن الزائد، وكنت أعاني من الاكتئاب".

وأضاف “عبد الرحمن”، في حواره مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، "كان وزني 167 كيلوجراما، والدهون كانت تسببت في مشاكل في فقرات الظهر، وقررت الذهاب للدكتور ماجد زيتون لفقدان الوزن".

وتابع "في أول أسبوع مع الدكتور ماجد زيتون فقدت 6.5 كيلوجرام"، مؤكدا "فقدت أكثر من 80 كيلو جرام مع الدكتور ماجد زيتون".

من جانبه، قال الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، "محمد تواصل معي منذ أكثر من عام ونصف، وكان وزنه 165 كيلوجراما، وكان يعاني من مشاكل صحية كثيرة".

وأضاف ماجد زيتون، "أقوم بالتعامل بشكل نفسي مع مريض السمنة لضمان استمرار التزام مريض السمنة لفقدان الوزن".

وتابع ماجد زيتون "نتيجة الخبرة التي امتلكها لدي القدرة على علاج أي مريض سمنة ومساعدته على فقدان الوزن بصحة وبنضارة بشرة".



